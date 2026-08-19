Juicio por la muerte de Maradona: analizaron estudios de su padre por error

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó nuevamente bajo la lupa luego de que se descubriera que la junta médica que intervino en la causa analizó por error estudios que pertenecían al padre del exfutbolista. La irregularidad fue detectada durante una de las últimas audiencias y ahora se analiza qué impacto puede tener sobre el proceso judicial.

El hallazgo se produjo mientras declaraba uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica, que estaba explicando distintos estudios relacionados con la función renal de Maradona. Durante su exposición, uno de los abogados cotejó la documentación y detectó que uno de los informes mencionados no correspondía a Diego.

El estudio en cuestión pertenecía a Don Diego Maradona, padre del exfutbolista, quien también había estado internado y recibido atención médica de Swiss Medical durante 2015. En aquella oportunidad, sus análisis habían presentado valores alterados debido a distintos problemas de salud.

La confusión abrió un nuevo interrogante dentro del debate: si la junta médica utilizó documentación correspondiente al padre de Maradona para elaborar conclusiones sobre el estado de salud de Diego. La cuestión adquiere especial importancia porque el material fue incorporado al análisis de los peritos que intervinieron en la investigación de su muerte.

Uno de los primeros abogados en cuestionar públicamente la situación fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito Fernando. El letrado señaló que el estudio involucrado correspondía a una práctica realizada a Diego en 2015, aunque cuestionó la forma en que terminó siendo utilizado dentro del expediente.

Baudry consideró que el episodio constituye una irregularidad grave dentro de una causa que lleva años de investigación. Incluso sostuvo que, por el tiempo transcurrido desde la elaboración de la junta médica, no considera que pueda tratarse simplemente de un error producto de una negligencia.

El abogado planteó que, después de seis años, resulta difícil atribuir lo sucedido únicamente a una impericia y deslizó la posibilidad de que haya existido una acción deliberada. De todos modos, también aclaró que, desde su perspectiva, el error descubierto no necesariamente modifica las conclusiones generales del caso.

La situación generó además una reacción por parte de Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los profesionales que está siendo juzgado en el proceso. El letrado calificó lo ocurrido como un hecho grave, aunque descartó de momento que se trate de una maniobra intencional.

Oneto puso el foco en el funcionamiento de la junta y cuestionó que un grupo de expertos haya analizado documentación sin verificar previamente que los estudios correspondieran efectivamente al paciente sobre el que estaban trabajando.

El abogado consideró especialmente llamativo que esa comprobación básica no se haya realizado antes de utilizar los informes dentro del análisis médico. Para la defensa, el episodio vuelve a poner bajo discusión el valor que se le otorgó a las conclusiones de la junta médica durante la investigación.

El segundo juicio por la muerte de Maradona ya superó las 30 audiencias y atraviesa una etapa en la que distintas pruebas y testimonios vuelven a ser examinados frente al tribunal. El descubrimiento de la documentación equivocada suma ahora un nuevo elemento de discusión entre las partes.

Lo que resta determinar es qué alcance tendrá el error sobre la prueba incorporada al expediente y si la confusión entre los estudios de Diego y Don Diego puede derivar en un planteo formal de las defensas o afectar las conclusiones utilizadas durante el proceso.

Mientras el debate continúa, las partes deberán analizar la documentación para establecer qué estudio fue confundido, cómo fue utilizado por la junta médica y qué conclusiones se obtuvieron a partir de ese material. La eventual incidencia sobre el juicio dependerá de las decisiones que adopte el tribunal a partir de este nuevo cuestionamiento.