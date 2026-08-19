El Congreso busca sumar al papa León XIV a su agenda durante su visita

Diputados de distintos bloques políticos buscan que el papa León XIV sea recibido en el Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La propuesta contempla la realización de una Asamblea Legislativa especial para recibir al Pontífice y sumar una actividad institucional a su agenda oficial.

La iniciativa surgió durante la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede, un espacio integrado por representantes de diferentes fuerzas políticas. El grupo es presidido por el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, quien manifestó el interés de los legisladores en concretar la presencia del Papa en el Parlamento.

“Es muy significativo, atraviesa a todos los partidos la alegría de recibirlo. Esperamos que pueda venir a la Asamblea Legislativa”, expresó Santurio luego del encuentro. La propuesta busca así generar un punto de encuentro institucional entre legisladores de distintos sectores políticos con motivo de la llegada del Pontífice.

Como próximo paso, los diputados tienen previsto reunirse con el Nuncio Apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, para avanzar en las gestiones relacionadas con la visita. Todavía resta determinar si ese encuentro se realizará en el Congreso o si los legisladores concurrirán a la Nunciatura Apostólica.

El grupo parlamentario está integrado por diputados de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques. Entre sus integrantes se encuentran Bárbara Andreussi, María Luisa González Estevarena, Silvana Giudici, Elia Fernández, Sebastián Nóblega, Maximiliano Ferraro, Antonela Giamperi, Diógenes González, Natalia de la Sota, Jorge Ávila, Andrea Estévez, Sergio Casas, Vanesa Silley, Luana Volnovich y Luciana Potenza.

Proyectos presentados a raíz de la visita de León XIV

La posible recepción en el Congreso se suma a una serie de proyectos presentados por diputados de distintos espacios políticos para acompañar la visita de León XIV. Las iniciativas buscan expresar el beneplácito institucional por la llegada del Pontífice y destacar la importancia del acontecimiento para el país.

Desde Unión por la Patria, los diputados Juan Grabois, Germán Martínez y Cecilia Moreau presentaron un proyecto en el que consideraron que la visita constituye un acontecimiento de especial relevancia para la Argentina. En su iniciativa, señalaron que la presencia del Papa excede el aspecto protocolar y plantearon la posibilidad de escuchar su mensaje en un contexto social atravesado por distintas dificultades.

Por su parte, el diputado peronista Jorge Taiana presentó una iniciativa para solicitar que el Poder Ejecutivo declare días no laborables durante aquellas jornadas que coincidan con las actividades de la visita apostólica. El objetivo planteado es facilitar la participación de quienes quieran asistir a los actos previstos durante la estadía del Pontífice.

Desde La Libertad Avanza, Silvana Giudici, Santiago Santurio, María Gabriela Flores, Patricia Holzman y Álvaro Martínez, entre otros legisladores, solicitaron declarar de interés de la Cámara de Diputados la visita de León XIV, que se desarrollará durante cuatro días en noviembre.

Los legisladores destacaron que se tratará de la primera visita de un Sumo Pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas. El último Papa en visitar el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en territorio argentino en 1982 y nuevamente en 1987.

La diputada jujeña Bárbara Andreussi también presentó una iniciativa vinculada con la llegada del Pontífice y destacó el carácter pastoral de su visita. Desde otros sectores de La Libertad Avanza, María Luisa González Estevarena, Carlos Almena, Karen Reichardt y Sebastián Pareja también impulsaron proyectos para expresar el beneplácito por el viaje papal y remarcar su dimensión religiosa, institucional, histórica y diplomática.

En tanto, la diputada de Unión por la Patria Elena Velázquez propuso la emisión de una estampilla postal y la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la visita. La iniciativa apunta a generar elementos oficiales vinculados con la llegada del Pontífice.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Juan Brügge, integrante de Provincias Unidas, también pidió expresar la satisfacción por la visita. En su propuesta sostuvo que la presencia de León XIV puede trascender el ámbito estrictamente religioso y convertirse en una oportunidad para promover el diálogo, la convivencia democrática y la amistad social.

El PRO también se sumó a las iniciativas parlamentarias. El diputado Cristian Ritondo encabezó un proyecto de acompañamiento a la visita junto con integrantes de su bloque, ampliando el respaldo político que existe en la Cámara baja para recibir al Pontífice.

Mientras continúan las gestiones, la posibilidad de que León XIV participe de una Asamblea Legislativa todavía debe ser incorporada formalmente a su agenda de actividades. Para ello será necesario coordinar la propuesta con las autoridades de la Santa Sede y con los responsables de la organización de la visita papal a la Argentina.