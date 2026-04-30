En una jornada marcada por la tensión y la carga emocional, Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona y aseguró que días antes de su fallecimiento lo vio en un estado “desfigurado, inflamado y muy enojado”. Su testimonio se dio en el marco del debate oral que busca determinar responsabilidades en torno a la internación domiciliaria del exfutbolista, en noviembre de 2020.

Durante su exposición, Ojeda sostuvo que había advertido sobre el deterioro de la salud de Maradona, pero que “nadie lo atendía como correspondía”. Recordó que el 18 de noviembre lo vio hinchado, agresivo y aislado, y cuestionó el accionar del equipo médico, en particular del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes impulsaron la modalidad de internación domiciliaria.

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia se produjo cuando la testigo describió las condiciones de la vivienda donde murió el exjugador. Según relató, el lugar “no estaba preparado para una internación”, carecía de elementos básicos y presentaba condiciones de higiene deficientes. “No tenía ni para bañarse”, afirmó, al tiempo que denunció que la habitación era improvisada y sin privacidad, lo que agravaba el cuadro general.

El testimonio también incluyó un duro cierre, donde Ojeda acusó directamente a los imputados: “Mataron al padre de mi hijo”, expresó entre lágrimas, en medio de gritos e insultos dirigidos al equipo médico. La audiencia continuará con nuevas declaraciones y la posible incorporación de audios como prueba, en un proceso que busca esclarecer uno de los casos más conmocionantes de la historia reciente argentina.