La visita de Boca a Defensa y Justicia abriendo el programa de la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 será acompañada por 3.000 hinchas Xeneizes que en la previa al juego colgaron en la cabecera la bandera con la leyenda: “Justicia por Maradona”.

El paño de fondo blanco con letras negras ocupó un lugar bien alto en los tablones, de privilegio, haciendo referencia al comienzo del segundo juicio por la muerte del ídolo argentino en noviembre de 2020.

La llegada de “La 12” a Florencio Varela fue con el agregado de este pedido de Justicia, luego que el primer intento por esclarecer los motivos que terminaron con la muerte del capitán de Argentina en la Copa del Mundo de 1986, haya fallado por negligencia de la jueza Julieta Makintach, quien autorizó la filmación de un documental mientras se desarrollaban las audiencias.

El mismo trapo, la hincha de Boca la había colgado desde la popular de La Bandera en ocasión de la doble fecha FIFA, cuando la Argentina hizo de local en el estadio Xeneize ante Mauritania y Zambia.

Equipo alternativo

En el aspecto deportivo, Boca visitará a Defensa con una formación alternativa tras la victoria en el Superclásico ante River del fin de semana.

Por el lado del conjunto local se juega muchísimo en su misión de meterse entre los 8 ya que viene de tres derrotas consecutivas que lo comprometen.