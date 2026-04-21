La situación judicial de Alberto Fernández se agravó en las últimas horas luego de que la Justicia rechazara un planteo clave de su defensa, dejándolo al borde del juicio oral por la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yáñez.

El fallo fue firmado por el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa del exmandatario y avaló la continuidad del proceso judicial.

Fernández está acusado de lesiones leves en dos oportunidades y lesiones graves en un tercer hecho, en un contexto que incluiría agravantes como el vínculo de pareja, el presunto abuso de poder y amenazas coactivas.

La defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, había solicitado invalidar todo lo actuado por el juez Julián Ercolini, argumentando falta de imparcialidad. Sin embargo, Rafecas sostuvo que no corresponde retrotraer la causa ni anular medidas ya realizadas.

Con este escenario, la investigación impulsada por el fiscal Ramiro González avanza hacia una instancia decisiva, que podría derivar en la elevación a juicio oral.

Según la causa, Yáñez habría sido víctima de violencia física y psicológica en distintos momentos de la relación, en un período que se extiende entre 2016 y 2024, en un contexto señalado como de asimetría de poder.