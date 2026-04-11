Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hijo Francisco, fruto de su relación con la ex primera dama Fabiola Yáñez . El expresidente compartió una fotografía acompañada de un sentido mensaje en un contexto de fuerte hermetismo familiar mientras aguarda una definición de la Cámara de Casación sobre su situación en la causa Seguros.

"Francisco. Hace cuatro años llegaste a mi vida. Volver a tenerte a mi lado. Poder acompañarte en tu crecimiento. Que puedas volver a celebrar tu día con todos tus afectos. Nada me hace más feliz que tu felicidad. Feliz cumpleaños hijo amado", expresó Fernández en un posteo desde su cuenta de Instagram.

De padre a hijo: la foto que Alberto Fernández compartió para saludar a su hijo Francisco por su cuarto cumpleaños

Sin embargo, el clima de celebración personal coincide con una semana determinante en los tribunales de Comodoro Py, donde la Sala IV de la Cámara de Casación decidirá si deja firme su procesamiento.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fijaron para este lunes una audiencia para escuchar a la defensa de Fernández, quien es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El exmandatario sostiene que no tuvo conocimiento de maniobras ilícitas en la contratación de pólizas estatales, pese a que la justicia sospecha que el decreto N° 823/2021 facilitó un esquema de beneficios para intermediarios cercanos, como el broker Héctor Martínez Sosa.

La abogada defensora, Mariana Barbitta, cuestionó la resolución del juez federal Sebastián Casanello calificándola de arbitraria y argumentando que se imputaron delitos por los cuales el exdirigente no fue indagado previamente.

La investigación judicial estima que las comisiones percibidas por el grupo de intermediarios beneficiados alcanzaron los 2.200 millones de pesos, representando casi el 60% del total de las pólizas emitidas para organismos públicos durante su gestión. Según el procesamiento, el rol de la exsecretaria María Cantero fue clave para profundizar los negocios de su núcleo familiar.

Mientras la Cámara Federal ya validó la hipótesis de una red de corrupción y mantuvo vigente un embargo por 14.600 millones de pesos, Casación tiene ahora un plazo de 20 días hábiles para emitir un fallo que podría ratificar definitivamente la situación procesal y la prohibición de salida del país para Fernández.