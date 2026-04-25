La Legislatura de Chubut aprobó, por amplia mayoría, el convenio firmado por el gobernador Ignacio Torres con el director de ANSES, Guillermo Arancibia, por el cual el Estado nacional reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional de más de $48.000 millones.

El convenio firmado por Torres el 31 de marzo en Buenos Aires junto con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, quedó ratificado en la Legislatura con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET, Chubut Unido, Pich y Familia Chubutense. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que se expidió en contra.

A partir de este acuerdo, ANSES transferirá los fondos adeudados a Chubut en concepto de financiamiento del sistema previsional, lo que representa un reconocimiento esperado por los jubilados provinciales.

Al mismo tiempo, este acuerdo suspende los plazos procesales de la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual Chubut le reclama la deuda al Estado. También establece que, una vez que hayan sido canceladas íntegramente las deudas, “la Provincia desistirá de la acción y del derecho en todos los procesos ya iniciados”.

Al fundamental el proyecto del Ejecutivo, la diputada Sandra Willatowski (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, detalló: “Este convenio establece un esquema de transferencias mensuales en concepto de anticipo del resultado definitivo del sistema previsional provincial resultante del ejercicio 2026. Fija que ANSES transferirá a la provincia 12 cuotas mensuales consecutivas de $4.000 millones, comenzando en mayo del corriente año y finalizando en abril del año próximo, sumando así un total de $48.000 millones”.

Además, destacó que el presente acuerdo “fija un marco de cooperación entre Nación y la Provincia para determinar y cerrar los resultados definitivos de los ejercicios que van entre el 2017 y el 2025, mediante simulaciones y auditorías en conjunto, según determina la Ley 27.260 y su decreto reglamentario 730/18”.

De esta manera precisó que “si ANSES le adeuda a la Provincia, esos resultados definitivos podrán ser incorporados en el marco del régimen de extensión de obligaciones recíprocas con una compensación de deuda. Y, en el caso de ser transferida la suma de $48.000 millones en concepto de anticipo y supere el resultado definitivo, ANSES podrá efectuar las gestiones necesarias para su recupero”.