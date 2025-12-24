El gobernador de Chubut, Ignacio Torres presentará el próximo lunes una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo por una deuda de $51.0000 millones que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional de la Provincia. La Fiscalía de Estado será la encargada de iniciar el proceso judicial.



“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber sido subsanada desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, explicó el mandatario patagónico.



Torres recordó que “desde que asumimos nuestra gestión de Gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

Finalmente dijo que “el déficit está estimado por la propia ANSES” y agregó que “avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado”.