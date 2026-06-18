La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesiona este jueves con una agenda que reúne algunos de los proyectos más importantes del año para los porteños. El temario incluye el financiamiento de la futura línea F de subterráneos, la ley antitrapitos, una reforma del régimen de VTV, regulación de vapeadores y un programa de créditos para familias endeudadas, entre otras iniciativas impulsadas tanto por el oficialismo como por distintos bloques de la oposición.

Uno de los proyectos más esperados es el que habilita al Ejecutivo porteño a tomar deuda de hasta US$1.350 millones para financiar la construcción de la línea F, la primera ampliación de la red de subtes en 25 años. El nuevo ramal tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones que unirán Constitución con la zona de Palermo, con combinaciones con las líneas A, B, C, D, E y H, y conexión con los ferrocarriles Roca y San Martín. El financiamiento podrá gestionarse a través de organismos multilaterales, entidades financieras o la emisión de títulos públicos.

El oficialismo también impulsa la denominada ley antitrapitos, que endurece las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento, el cuidado de vehículos en la vía pública o la limpieza de parabrisas. La iniciativa incorpora además aportes de un proyecto presentado por La Libertad Avanza sobre la misma temática.

La Libertad Avanza sumó al temario dos proyectos propios. El primero plantea una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV): propone desregular el servicio, eliminar el cupo de plantas verificadoras y abrir la competencia a talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas, sin tarifas fijadas por el Estado. Los autos cero kilómetro harían su primera verificación a los cinco años, con controles bianuales hasta los diez años de antigüedad y anuales a partir de entonces. El segundo proyecto es la Ley Hojarasca, que propone derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.

La Unión Cívica Radical lleva al recinto un proyecto para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos de tabaco y nicotina, con el objetivo central de restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos. Por su parte, Fuerza por Buenos Aires —a través del diputado Leandro Santoro— impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad, con préstamos de hasta 36 meses, tasa nominal anual máxima del 40% y exentos de impuestos. Podrán acceder empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados que registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad.