La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) intimó a Mercado Pago por su prode digital del Mundial. La cámara que nuclea a los organismos estatales del juego acusó a la fintech de operar un sistema de captación de apuestas sin autorización legal.

El cuestionamiento apunta directamente al Fixture 2026. Se trata de la herramienta que la billetera de Marcos Galperin lanzó en junio para que usuarios pronostiquen resultados de partidos de la Copa del Mundo. Según la propia empresa, más de 2,3 millones de usuarios lo utilizan y ya cargaron más de 60 millones de resultados dentro de la app de Mercado Pago.

ALEA envió una nota formal a la compañía. Allí advierte que los "torneos de amigos" presentan características que podrían encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal. Ese artículo tipifica la captación de juegos de azar sin habilitación como delito federal.

La acusación no es menor: el artículo 301 bis sanciona con prisión de 3 a 6 años a quien explote, administre, opere u organice cualquier modalidad de juegos de azar sin autorización legal, ya sea en locales físicos o plataformas virtuales.

Según fuentes del sector, la cámara espera una respuesta de Mercado Pago. La intimación llega en un momento clave. El Congreso debate proyectos para combatir apuestas ilegales y prevenir ludopatía. La Justicia porteña bloqueó en marzo plataformas como Polymarket tras denuncias de Lotería de la Ciudad.

Qué es el Fixture 2026 y cómo funciona el prode del Mundial de Mercado Pago

El Fixture 2026 recrea el tradicional prode que desapareció en 2018 con el cierre de Lotería Nacional. La dinámica es simple: usuarios cargan pronósticos de partidos del Mundial y acumulan puntos según acierten resultados.

La app reparte premios millonarios. Cada día entrega 2.000 órdenes de compra para usar en Mercado Pago y Mercado Libre. Los usuarios con mejor desempeño compiten diariamente por $20 M adicionales respondiendo trivias.

Al cierre del torneo, los tres primeros del ranking participarán por premios en dólares. El ganador se llevará u$s50.000. El segundo, u$s20.000. El tercero, u$s10.000.

Los números impresionan. Ya se sumaron 2,3 millones de argentinos que cargaron 60 millones de pronósticos. El 90% de ellos cree que la Selección ganará los tres partidos de la fase de grupos.

Para el debut ante Argelia, el 40% pronosticó un 2-0. Para Austria, el 30% previó el mismo marcador. Para Jordania, la mayoría apostó por un 3-0 local