El oficialismo en la Cámara de Diputados, encabezado por Martín Menem, activó negociaciones con bloques aliados para intentar sesionar el próximo 20 de mayo con una agenda consensuada. La estrategia se redefinió en medio del impacto político por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que había frenado la actividad legislativa. Ahora, el objetivo es reordenar el funcionamiento del Congreso y avanzar con proyectos clave.

El encuentro fue encabezado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, junto a la secretaria parlamentaria Silvana Giudici, y reunió a representantes del PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y otros espacios dialoguistas.

A partir de esta reunión, el oficialismo comenzó a recibir propuestas para construir mayorías y definir un temario común. Entre los proyectos que busca tratar se encuentran la ley Hojarasca, acuerdos de patentes, tratados internacionales y medidas energéticas. En paralelo, se intensifican las negociaciones por la reforma electoral. Algunos bloques impulsan tratar por separado iniciativas como Ficha Limpia, mientras que desde La Libertad Avanza insisten en eliminar o suspender las PASO para reducir el costo político.

También forma parte de la agenda el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con sanción del Senado y que el oficialismo busca aprobar en Diputados como señal de apertura comercial e institucional.

En materia energética, el Gobierno impulsa un proyecto que revisa el régimen de subsidios a las tarifas de gas en zonas frías. La iniciativa plantea reformular el esquema de financiamiento y focalizar la asistencia en sectores más vulnerables, en un contexto de restricciones fiscales.