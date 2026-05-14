La cementera Loma Negra anunció que mantendrá apagado hasta noviembre uno de los principales hornos de su planta L’Amalí, en Olavarría, debido al exceso de stock, la caída de la demanda de la construcción y el aumento del costo del gas. La empresa, considerada la mayor cementera del país, resolvió reducir parte de su capacidad operativa luego de acumular más de 700 mil toneladas de clínker, el componente principal utilizado para fabricar cemento portland.

Según informó la compañía, el abastecimiento al mercado interno continuará garantizado durante los próximos meses gracias al volumen de material ya producido. Además del freno de uno de los dos hornos principales hasta noviembre, el otro también permanecerá inactivo durante mayo y junio, con previsión de volver a operar en julio.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que la decisión “no tiene precedentes”, al remarcar que las interrupciones habituales por mantenimiento suelen extenderse por períodos mucho más breves.

El escenario energético aparece como uno de los factores centrales detrás de la medida. La suba internacional del precio del gas, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, elevó el costo de importación del Gas Natural Licuado (GNL) a unos 20 dólares por millón de BTU, por encima de los valores registrados durante 2025. La situación impacta directamente sobre los costos de producción de industrias de alto consumo energético y también genera preocupación por posibles restricciones en el suministro durante los meses de mayor demanda.

La decisión de la empresa también se da en un contexto de baja actividad en la construcción. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, el despacho de cemento portland cayó en abril tanto frente a marzo como en comparación con el mismo mes del año pasado. A su vez, el Índice Construya reflejó que la venta de insumos para la construcción durante el primer cuatrimestre apenas se ubicó un 0,6% por encima de los niveles de 2025, manteniéndose en valores históricamente bajos.

El ajuste operativo coincide además con un cambio importante en la conducción empresaria de Loma Negra, luego de la salida del Grupo Camargo Correa y el desembarco de un grupo societario encabezado por Marcelo Mindlin.