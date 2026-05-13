El Ministerio de Economía consiguió este miércoles US$300 millones en el mercado local mediante la colocación de dos bonos en dólares, y además renovó el 110% del vencimiento semanal de deuda en pesos que enfrentaba esta semana. La operación fue bien recibida por el mercado y los analistas la leyeron como una señal positiva sobre el apetito inversor.

En la colocación en moneda extranjera, el Tesoro obtuvo US$150 millones por el Bonar a 2027, con una tasa del 5,12%, y otros US$150 millones por el Bonar a 2028, con un rendimiento del 8,55%. Ambos títulos completaron el monto máximo habilitado. Mañana se realizará una segunda colocación por US$100 millones adicionales para cada bono.

"Fueron sobredemandados, luego de algunas licitaciones donde la demanda se vio algo más débil. Esto es positivo, ya que sugiere que el apetito por estos instrumentos se mantiene", evaluó el equipo de Research de Puente.

El objetivo detrás de estas operaciones es claro: acumular los fondos necesarios para pagar los US$4.200 millones entre capital e intereses que vencen el próximo 9 de julio. Desde que comenzó a colocar en el mercado doméstico, el Gobierno acumuló US$2.579 millones, aunque la cuenta del Tesoro en el Banco Central tenía poco más de US$500 millones tras el último pago al FMI. El desafío del equipo de Luis Caputo es retener una proporción creciente de los dólares que consigue vía emisión de deuda.

En el frente en pesos, el Gobierno enfrentaba vencimientos por $11,2 billones, de los cuales aproximadamente $10,2 billones estaban en manos de inversores privados. La Secretaría de Finanzas consiguió $10,71 billones y renovó así el 110% de sus compromisos. El mayor interés se concentró en los bonos duales y la Lecap con vencimiento en septiembre, que entre los tres instrumentos explicaron casi el 86% del monto colocado.

La novedad de la licitación fue la incorporación del bono Dual a 2028, que ajusta por el mejor rendimiento entre inflación (CER) y la variación de los plazos fijos mayoristas (Tamar). Desde PPI señalaron que el instrumento apunta a captar la demanda de bancos, que al momento de la licitación tenían depositados $4,6 billones en el Banco Central a un día, el nivel más alto desde el 10 de diciembre, lo que anticipaba una operación exitosa sin necesidad de convalidar tasas elevadas.