Mauricio Macri volvió a reclamar públicamente la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que el PRO apoyará su interpelación en el Congreso, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario y de las versiones sobre un posible reemplazo dentro del Gobierno.

Durante un acto realizado en Mar del Plata, el expresidente sostuvo que "el PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras" y expresó su deseo de que el propio funcionario deje el cargo antes de que avance esa instancia parlamentaria. "Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto", afirmó Macri al referirse a la posibilidad de que el Congreso trate el pedido de interpelación.

El líder del PRO insistió en que la permanencia de Adorni perjudica al Gobierno y desvía la atención de la agenda económica. "Nadie es más importante que el cambio", remarcó, y agregó que "lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza".

Macri recordó además que había cuestionado la designación del actual jefe de Gabinete desde el inicio. "Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni", señaló. En la misma línea, sostuvo que "hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega", aunque aclaró que "el kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas".

El expresidente consideró que la continuidad del funcionario afecta el proceso de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. "El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio", aseguró. Según planteó, la controversia alrededor del funcionario impide valorar los resultados económicos del Gobierno. "Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño", expresó.

Pese a las críticas, Macri reiteró que el PRO mantendrá su respaldo a la gestión nacional en aquellos proyectos que considere necesarios. "Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio", afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre el PRO y la Casa Rosada. La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni endureció la postura del partido, que en las últimas semanas volvió a reclamar que el presidente, Javier Milei, lo aparte del cargo.

Al mismo tiempo, Macri continúa recorriendo distintas provincias con el objetivo de fortalecer el posicionamiento nacional del PRO de cara al escenario político de 2027, una estrategia con la que busca recuperar protagonismo dentro del espacio opositor y diferenciarse del oficialismo.