El presidente Javier Milei volvió a referirse a la situación de Manuel Adorni y dejó una definición que rápidamente alimentó el debate político. Desde España, aseguró que confía en la honestidad del funcionario, pero al mismo tiempo fijó un límite: si la Justicia determina que es culpable, dijo que lo apartará inmediatamente del Gobierno.

Las declaraciones llegaron en una entrevista concedida a El Observador de España, donde también habló de una eventual candidatura en 2027, defendió la gestión económica y dedicó elogios a Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Un respaldo con una advertencia

Consultado por la situación de Adorni, Milei sostuvo que será la Justicia la que deberá resolver el caso y evitó pronunciarse sobre aspectos jurídicos.

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", afirmó.

Con esa frase, el Presidente dejó en claro que mantiene su respaldo político al jefe de Gabinete mientras no exista una definición judicial, aunque también planteó que una eventual condena modificaría completamente esa posición.

El foco vuelve a ponerse sobre la responsabilidad política

Las declaraciones reabrieron una discusión habitual cada vez que un funcionario enfrenta cuestionamientos: si alcanza con esperar una resolución judicial o si corresponde adoptar decisiones políticas antes de que exista una sentencia.

Milei eligió sostener públicamente su confianza en Adorni y dejó la decisión final atada a lo que resuelva la Justicia. Esa postura vuelve a instalar interrogantes sobre cuáles son los criterios que utilizará el Gobierno frente a situaciones similares dentro de su gabinete.

Milei confirmó que buscará otro mandato

Durante la misma entrevista, el mandatario también ratificó que intentará continuar en el poder después de finalizar su actual mandato.

"Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?", sostuvo.

Además, defendió el rumbo económico de su gestión y afirmó: "Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece".

Messi, Scaloni y una confesión futbolera

Fuera de la política, Milei habló sobre la Selección argentina y expresó su admiración por Lionel Messi.

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme", aseguró.

También destacó el trabajo de Lionel Scaloni.

"Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo", lanzó.

Incluso confesó que evita asistir a la cancha porque sufre demasiado durante los partidos de la Selección y recordó la frustración que sintió cuando Martín Palermo falló tres penales con la camiseta argentina.