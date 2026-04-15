Este miércoles, dos jubiladas que participaron en la venta de un departamento al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentarán en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración en el marco de la investigación judicial.

Se trata de Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), quienes vendieron en noviembre de 2025 un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito por un valor declarado de 230.000 dólares. Según consta en la causa, ambas mujeres habrían financiado al funcionario con 200.000 dólares sin interés, monto que deberá devolver en noviembre de este año.

La operación fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien confirmó que las propias vendedoras otorgaron el préstamo. Las jubiladas debían declarar la semana pasada, pero la audiencia fue postergada a pedido de la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, por superposición con otra causa judicial.

El inmueble había sido adquirido previamente al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró ante la Justicia y afirmó haber vendido la propiedad por 200.000 dólares. En paralelo, días atrás también prestaron testimonio otras personas vinculadas a la operación, quienes detallaron condiciones de préstamos adicionales vinculados al funcionario, incluyendo pagos parciales y deudas aún pendientes.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien aguarda información solicitada a distintos organismos públicos. Esto ocurre luego de que el juez Ariel Lijo ordenara levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá analizar en profundidad sus movimientos financieros, ingresos y patrimonio.

La declaración de las jubiladas podría resultar clave para esclarecer los detalles de la operatoria y determinar si existieron irregularidades en las transacciones investigadas.