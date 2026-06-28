Manuel Adorni presentará en los próximos días su renuncia como director de YPF, con lo que pondrá fin a toda relación institucional con el Gobierno nacional tras haber dejado la Jefatura de Gabinete. La decisión, confirmada por fuentes oficiales, responde a una determinación personal del exfuncionario, quien busca alejarse completamente de la actividad pública luego de su salida del Ejecutivo. Desde su entorno señalaron que la intención quedó plasmada en la carta con la que anunció su renuncia al gabinete.

"No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado", afirmaron.

Adorni había sido designado como director titular Clase A de YPF en representación del Estado nacional, cargo que concentra la denominada "acción de oro", que le otorga al Estado facultades especiales dentro de la petrolera.

Un cargo que ejercía sin cobrar

Al igual que sus antecesores en la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse y Guillermo Francos, Adorni ocupaba ese lugar ad honorem, por lo que no percibía remuneración por integrar el directorio de la empresa. Sin embargo, una vez fuera del gabinete, podía comenzar a cobrar los honorarios correspondientes al cargo, que según la documentación presentada este año por YPF ante la Asamblea de Accionistas oscilan entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales. Esa posibilidad quedó descartada con la decisión de renunciar también a la petrolera estatal.

La carta con la que anunció su salida

En el documento difundido el sábado, Adorni explicó que resolvió abandonar el Gobierno por el desgaste generado por las investigaciones judiciales y la exposición pública. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual", expresó. También sostuvo que "tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares", y cerró el mensaje dirigiéndose al presidente Javier Milei: "Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera".

El Gobierno deberá designar un reemplazante

Con la salida de Adorni, el Ejecutivo deberá definir quién ocupará el lugar que representa al Estado nacional dentro del directorio de YPF. Aunque todavía no hubo una designación oficial, Diego Santilli aparece como el principal candidato para asumir tanto la Jefatura de Gabinete como la representación estatal en la petrolera. Mientras tanto, desde el entorno de Adorni aseguran que el exfuncionario busca mantener un bajo perfil y dar por finalizada su participación en la función pública, mientras continúa la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despidió públicamente al exjefe de Gabinete y destacó "su incansable trabajo y el compromiso con las ideas de la libertad". Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó a compartir en sus redes sociales la carta de renuncia de quien fuera uno de sus principales colaboradores.