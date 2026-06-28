Diego Santilli aguarda el llamado de Javier Milei para empezar la sucesión

El ministro del interior Diego Santilli aguardaba este domingo un llamado para asistir a una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Luego de la renuncia de Manuel Adorni en medio de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario nacional tiene que nombrar a su nuevo jefe de Gabinete.

El pasado viernes, en una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Santilli abordó la posibilidad de asumir ese cargo, con el objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión.

También se acordó que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y profundizar el vínculo con los gobernadores.

Por estas horas, el actual ministro del Interior espera una convocatoria para reunirse en la quinta presidencial con Milei, paso fundamental antes de hacer su designación oficial.

La salida de Adorni, quien venía envuelto en acusaciones cada vez más pesadas desde marzo pasado, generó un sacudón en la gestión libertaria.

El desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar el capítulo Adorni y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.

El Presidente mantuvo a su también exvocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, debió soltarle la mano para evitar una crisis mayor.

El relanzamiento del gobierno de La Libertad Avanza también incluye una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de la etapa de Adrián Ravier.

Con el pampeano siendo la voz oficial del Poder Ejecutivo y con Santilli al frente de las gestiones políticas, Milei espera atravesar la segunda mitad del año con mayor iniciativa y victorias en el Congreso.

Este domingo, el PRO envió una señal de acompañamiento a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y también pareció celebrar la renuncia de Adorni.

Sobre el tema, Milei no se expresó aún de manera directa y solo se limitó a republicar un mensaje de despedida de su hermana y una reflexión poco simpática hacia Adorni por parte de Patricia Bullrich.