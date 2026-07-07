El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni continúa con custodia oficial, a pesar de haber dejado la Jefatura de Gabinete. La información fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el exfuncionario mantiene el protocolo de seguridad "por motivos de seguridad".

La definición fue realizada durante la segunda conferencia de prensa de Ravier en Casa Rosada, donde también respondió consultas sobre la situación judicial que involucra a Adorni por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Consultado sobre la continuidad de la custodia, el portavoz señaló que la protección responde a razones de seguridad y evitó brindar mayores precisiones acerca del tiempo durante el cual permanecerá vigente el operativo.

Ravier también fue consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo hubiera iniciado una auditoría interna para revisar la gestión del exjefe de Gabinete. En ese sentido, descartó esa posibilidad y sostuvo que la investigación está exclusivamente en manos de la Justicia.

"No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro", afirmó el vocero presidencial.

Durante la misma conferencia, Ravier defendió además el rumbo económico del Gobierno y aseguró que, si bien la recuperación no se percibe de manera uniforme, distintos indicadores muestran una mejora respecto de diciembre de 2023. También planteó que el objetivo oficial es profundizar el proceso de estabilización económica, desregulación y crecimiento durante los próximos años.

La continuidad de la custodia de Adorni se conoce pocos días después de su salida del Gobierno y mientras la Justicia continúa con las actuaciones vinculadas a la investigación sobre su patrimonio, sin que hasta el momento el Ejecutivo haya anunciado medidas administrativas adicionales.