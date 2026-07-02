El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno inicia una nueva etapa tras la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. En ese marco, anticipó un cambio en la forma de comunicar la gestión y aseguró que buscarán mantener un perfil menos confrontativo.

"Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes", sostuvo Ravier en una entrevista con TN, al marcar una diferencia respecto del estilo que caracterizó a la anterior conducción de la comunicación oficial.

El funcionario explicó que uno de los objetivos será poner el foco en los resultados de la gestión. "Vamos a tratar de demostrar toda la gestión que se viene logrando y que no sé si todo el mundo está viendo", señaló. En ese sentido, destacó la evolución de la economía desde el inicio de la administración libertaria. "No sé si decirlo un milagro económico, pero si veo dónde estábamos en diciembre de 2023 y dónde estamos ahora, es otra Argentina", afirmó.

Ravier consideró que el país atraviesa "la mitad del camino" hacia las transformaciones prometidas por Javier Milei durante la campaña electoral y sostuvo que "se están logrando cosas muy relevantes, aunque todavía falta".

Durante la entrevista también elogió el rol de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Aseguró que fue quien logró consolidar el crecimiento político de La Libertad Avanza en todo el país y destacó que el espacio "pisa con fuerza en todas las provincias".

Consultado sobre la situación judicial de Martín Insaurralde, el vocero evitó profundizar sobre la investigación y sostuvo que corresponde a la Justicia avanzar con el caso. "No sorprende lo que estamos viendo, es parte de lo que queremos dejar atrás. Que investigue la Justicia. Nosotros queremos mostrarle a los argentinos las buenas nuevas que nos trae el gobierno de Milei", expresó.

Por último, Ravier remarcó que llega al cargo con un perfil diferente al de su antecesor. "No vengo de la comunicación, vengo de las aulas, de la ciencia", concluyó.