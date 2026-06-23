Patricia Bullrich aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió la presentación que tenía prevista para el próximo 2 de julio en el Senado, donde iba a brindar su segundo informe de gestión ante los legisladores. La supuesta decisión se produjo en medio de la ofensiva de la oposición para avanzar con una interpelación al funcionario.

La novedad fue comunicada por la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien aseguró que fue ella misma quien le recomendó al jefe de Gabinete no asistir al recinto. Según explicó, consideró que la presentación implicaba “un desgaste sin sentido” en el actual contexto político.

El pedido se realizó apenas un día antes de una reunión de labor parlamentaria convocada para discutir los términos de un eventual tratamiento legislativo del caso. La ausencia de Bullrich en las reuniones que Adorni mantuvo esta semana con senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada fue interpretada como una señal de diferenciación, luego de sus críticas a las explicaciones públicas que brindó el funcionario sobre sus declaraciones juradas.

La estrategia oficialista para respaldar a Adorni

Mientras tanto, el oficialismo mantiene una intensa negociación para evitar que prospere la iniciativa opositora. La estrategia de LLA apunta a impedir que la citación se trate directamente en el recinto, argumentando que cualquier proyecto sin dictamen de comisión requiere una mayoría agravada de dos tercios para ser habilitado.

La oposición sostiene una interpretación distinta y busca avanzar con mayoría simple. Por eso, el debate sobre los mecanismos parlamentarios se convirtió en un punto central de la disputa política en la Cámara alta.

Bullrich encabeza las conversaciones para blindar al jefe de Gabinete, mientras el Gobierno intenta ganar tiempo y trasladar la discusión a las comisiones legislativas. El objetivo es evitar que el Senado se convierta en el escenario de una confrontación política que podría profundizar el desgaste del funcionario. Sin embargo, desde sectores de la oposición y también desde algunos bloques aliados advierten que la discusión difícilmente quede cerrada. Referentes del PRO ya plantearon que, si Adorni no se presenta en el Senado, deberá responder ante la Cámara de Diputados, donde también existen iniciativas para que brinde explicaciones.