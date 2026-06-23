La sesión prevista para este jueves en el Senado mantiene en alerta al gobierno nacional. Aunque el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una nueva tanda de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, la situación de Manuel Adorni continúa siendo el principal foco de preocupación política.

Desde la Casa Rosada reconocen que las negociaciones siguen abiertas y que todavía no existe una definición sobre la posibilidad de bloquear una eventual interpelación al jefe de Gabinete. En ese contexto, el Ejecutivo busca ampliar el temario legislativo para evitar que toda la atención quede concentrada en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa la oposición.

La ley de propiedad privada aparece como una de las principales apuestas del oficialismo. El proyecto apunta a reforzar la protección legal frente a ocupaciones, usurpaciones y restricciones estatales sobre inmuebles, en línea con la agenda que impulsa el presidente Javier Milei en materia económica y de seguridad jurídica.

Junto con esa iniciativa, el Gobierno pretende avanzar con la aprobación de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. En Balcarce 50 consideran que esos expedientes cuentan con respaldo suficiente para prosperar y forman parte de la estrategia oficial para cubrir vacantes en la Justicia y regularizar nombramientos pendientes.

Sin embargo, la discusión sobre Adorni amenaza con condicionar todo el desarrollo de la sesión. La oposición impulsa una moción para interpelarlo por presuntas inconsistencias patrimoniales y busca fijar una citación para el próximo 2 de julio.

Uno de los puntos centrales de la disputa pasa por la mayoría necesaria para habilitar ese tratamiento. Mientras el oficialismo sostiene que deberían requerirse dos tercios de los presentes al tratarse de una cuestión sin dictamen de comisión, la oposición interpreta que alcanza con mayoría absoluta por estar amparada en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La definición de ese criterio podría resultar determinante para el desenlace de la sesión. Si prospera la interpretación opositora, el oficialismo tendría mayores dificultades para bloquear el avance de la interpelación.

En paralelo, el Gobierno intenta ordenar internamente su estrategia política. Adorni convocó para este martes a los senadores de La Libertad Avanza, aunque algunas ausencias relevantes alimentaron especulaciones sobre el nivel de respaldo interno que conserva el funcionario.

Mientras tanto, el oficialismo también mantiene conversaciones con bloques provinciales, considerados clave para garantizar quórum y sostener el temario previsto. La posibilidad de que el Senado quede dominado por el caso Adorni sigue siendo el principal riesgo que evalúan en la Casa Rosada.

A pesar de ese escenario, cerca del Presidente sostienen que no existe ninguna intención de desplazar al jefe de Gabinete y remarcan que continuará en su cargo mientras no aparezcan novedades judiciales de fondo. Por eso, las negociaciones parlamentarias de las próximas horas serán decisivas para determinar si el Gobierno logra avanzar con su agenda o si la discusión política termina concentrándose nuevamente en la situación de uno de los funcionarios más cercanos a Milei.