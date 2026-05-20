El abogado Miguel Vaca Narvaja brindó detalles sobre la medida cautelar presentada contra el Gobierno nacional por demoras y problemas en los pagos vinculados al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Según explicó, la presentación judicial busca garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones que afecten tanto a pacientes como a prestadores, transportistas y profesionales del área.

Vaca Narvaja sostuvo que el conflicto se originó por demoras administrativas y falta de actualización en los pagos correspondientes a distintas prestaciones esenciales del sistema de discapacidad.

En ese contexto, advirtió que muchas instituciones y trabajadores atraviesan dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de los servicios. “El sistema está entrando en una situación crítica”, afirmó el abogado al referirse al impacto económico sobre centros terapéuticos, acompañantes y transportistas.

La cautelar fue presentada con el objetivo de que la Justicia ordene al Estado garantizar la regularidad de los pagos y asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones. Vaca Narvaja señaló además que existen familias que dependen directamente de estos servicios para tratamientos, traslados y acompañamiento permanente.

La situación generó reclamos en distintos puntos del país por parte de organizaciones vinculadas a discapacidad y prestadores del sistema.

En paralelo, el abogado sostuvo que la presentación judicial también busca evitar una mayor profundización del conflicto mientras continúan las discusiones administrativas y presupuestarias