“No busca dar respuestas perfectas… busca generar conciencia, compañía y humanidad”. Con esa definición, Natalia Corbould resume el espíritu de La mamá de Simón, el libro que nació desde una experiencia profundamente personal y que hoy conmueve a lectores mucho más allá de las familias atravesadas por la discapacidad.

La autora neuquina pasó por el programa Entretiempo de AM550 y compartió cómo fue transformar años de vivencias, miedos, aprendizajes y emociones en un libro que ya tuvo su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, dentro del stand del Ente Cultural Patagonia.

Lejos de construir un relato idealizado, Natalia decidió contar la maternidad desde un lugar honesto y vulnerable. “En estas páginas hay amor, sí, pero también miedo, culpa, agotamiento, incertidumbre y reconstrucción. Quise contar lo que pasa de verdad, sin romantizarlo”, expresó.

“El libro no busca dar respuestas perfectas, busca generar conciencia, compañía y humanidad”, explicó la autora de "La mamá de Simón".

Una historia real que nació como sanación

Natalia no viene del mundo literario. Es contadora y asegura que escribió “toda la vida”, aunque nunca había publicado. El disparador llegó en 2022, cuando comenzó a escribir como una forma de procesar todo lo vivido junto a Simón, su hijo de 9 años, diagnosticado con síndrome de duplicación 15Q (también conocido como síndrome Dup15q), trastorno genético poco frecuente causado por copias adicionales de una región específica del cromosoma 15, una condición genética poco frecuente que le genera epilepsia, retraso madurativo e indicadores dentro del espectro autista.

“Primero pensé que estaba escribiendo para ayudar a otros, pero después entendí que también estaba escribiendo para mí. Había muchas cosas que había atravesado tan rápido que no había llegado a procesarlas”, contó.

Ese proceso terminó convirtiéndose en una especie de reconstrucción personal. Y también en un puente hacia otras familias.

Simón, su hijo de 9 años, fue diagnosticado con síndrome de duplicación 15Q, un trastorno genético poco frecuente causado por copias adicionales de una región específica del cromosoma 15. Una condición genética poco frecuente que le genera epilepsia, retraso madurativo e indicadores dentro del espectro autista.

“La maternidad no siempre tiene un mapa”

Uno de los ejes centrales del libro es el impacto que tiene la discapacidad en la vida cotidiana de las madres y las familias. Natalia habla de las renuncias, de la culpa constante, de la soledad y del desgaste emocional que muchas veces atraviesan quienes cuidan.

“Las madres solemos dejar de lado quiénes somos. Pasamos a ser ‘la mamá de’. Y volver a encontrarse con una misma es un desafío enorme”, reflexionó.

En el libro también aborda decisiones difíciles, como dejar de sobrecargar a Simón con terapias cuando sintió que el ritmo lo agotaba. “Hubo un momento en el que entendí que tenía que escucharlo a él y escucharme a mí. No todo puede ser correr de una terapia a otra”, explicó.

Cada capítulo es breve, incluye reflexiones y preguntas para el lector, además de espacios para escribir. La intención, según la autora, es que cada persona pueda conectar con sus propias emociones y experiencias.

Simón, el corazón de la historia

Aunque el libro habla de maternidad y discapacidad, Simón aparece como mucho más que un diagnóstico. “Él no está definido por su condición. Nos dijeron que quizá no iba a caminar y hoy corre, trepa y se comunica a su manera”, relató Natalia con emoción.

También contó cómo la familia debió reorganizar su vida alrededor de nuevas rutinas, cuidados y formas de convivencia, en una experiencia que muchas veces los llevó al aislamiento social.

“Las familias que atravesamos la discapacidad vivimos una vida muy solitaria. Hay lugares a los que dejamos de ir, vínculos que cambian y muchas cosas que nadie ve”, señaló.

“Las familias que atravesamos la discapacidad vivimos una vida muy solitaria. Hay lugares a los que dejamos de ir, vínculos que cambian y muchas cosas que nadie ve”, señaló.

Aunque inicialmente fue pensado para familias atravesadas por la discapacidad, La mamá de Simón terminó ampliando su alcance. Natalia sostiene que cualquier persona puede sentirse identificada con sus páginas porque el libro habla, en definitiva, de humanidad, empatía y diversidad. “Ya no tendríamos que hablar de inclusión como algo separado. Tenemos que aprender a convivir entendiendo que todos somos distintos”, afirmó.

La obra fue publicada por Editorial Dunken y puede conseguirse en librerías de Neuquén y también de manera directa a través de la autora.

Además, tendrá una presentación oficial en Neuquén el próximo 10 de junio a las 19:30 en la Sala Alicia Fernández Rego.

Con una escritura cercana, sensible y sin golpes bajos, La mamá de Simón logra algo poco frecuente: emocionar, incomodar y acompañar al mismo tiempo. Una lectura que invita a mirar la maternidad y la discapacidad desde un lugar mucho más humano.

La entrevista con Natalia Courbould