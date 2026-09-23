Milei aseguró que su gobierno es el que más hizo por los sectores vulnerables

El presidente Javier Milei defendió este miércoles en Nueva York los principales resultados que atribuye a su gestión y sostuvo que las políticas aplicadas desde el inicio de su mandato tuvieron un impacto favorable sobre los sectores más vulnerables. Durante una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, vinculó la reducción de la inflación con una mejora en el poder adquisitivo y aseguró que su gobierno es el que más hizo por ese sector de la población.

En su exposición, el mandatario puso el foco en la política económica y afirmó que la baja de la inflación significó, según sus cálculos, una devolución de unos US$100.000 millones a los argentinos. Milei utilizó ese argumento para defender el rumbo adoptado por su administración y remarcar que el control de los precios fue uno de los ejes centrales de su programa.

El Presidente también se refirió al ajuste aplicado sobre el gasto público y sostuvo que, pese a las advertencias sobre una posible caída de la actividad, la economía creció 6,7% durante el primer año de su gobierno. En ese mismo tramo de su discurso, afirmó que la pobreza se redujo a la mitad y aseguró que 14 millones de personas dejaron de ser pobres, cifras que presentó como parte de los resultados de su política económica.

Otro de los puntos que destacó fue la situación de la seguridad. Milei sostuvo que los indicadores de delincuencia alcanzaron los niveles más bajos de los que se tenga registro y consideró que la reducción de la inseguridad también constituye una política favorable para los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, el mandatario presentó la cuestión de la seguridad como un complemento de su programa económico y sostuvo que quienes tienen menos recursos son quienes más sufren las consecuencias de la delincuencia. Su planteo formó parte de una exposición en la que buscó vincular libertad económica, seguridad y reducción de la pobreza como ejes de su gestión.

La actividad se desarrolló luego de la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tuvo lugar ante empresarios, inversores, diplomáticos y representantes de distintas compañías. El encuentro llevó como eje “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security” y fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el Instituto Republicano Internacional y el Citi.

Durante la exposición, Milei también hizo referencia a las dificultades que atravesó su administración al comienzo del mandato y destacó las medidas adoptadas aun sin contar con mayoría propia en el Congreso. En esa línea, anticipó que, si La Libertad Avanza repite el resultado obtenido en las elecciones anteriores, su espacio podría avanzar con una nueva etapa de reformas.

El discurso en Nueva York forma parte de la agenda internacional que el Presidente desarrolla durante su visita a Estados Unidos. Tras su presentación ante empresarios e inversores, tiene previsto participar de otras actividades con representantes del sector privado y organizaciones vinculadas a la política y la economía internacional.