El presidente Javier Milei aseguró que el fallo favorable a la Argentina en la causa por la estatización de YPF representa un “hecho de trascendencia histórica” y una “inigualable alegría” para el país.

El mensaje fue emitido este viernes por cadena nacional y grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el mandatario resaltó el rol del equipo de Gobierno en el resultado judicial.

El impacto económico del fallo

Milei subrayó que la resolución permitió evitar un pago que calificó como “virtualmente imposible” de afrontar. Según precisó, el monto equivale a 70 millones de jubilaciones mínimas.

“El resultado se logró gracias a la pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno, que permitió torcer el destino a nuestro favor”, afirmó.

Una causa de alto impacto internacional

El litigio por la estatización de YPF es uno de los procesos judiciales más relevantes para la Argentina en el plano internacional, tanto por su magnitud económica como por sus implicancias legales.

El Presidente remarcó que la actual administración debió hacerse cargo de decisiones del pasado: “Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”.

Anuncio de cambios en la ley de Expropiaciones

Durante el mensaje, Milei también anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.

El objetivo, según indicó, será evitar situaciones similares en el futuro y establecer reglas más claras en procesos de este tipo.