El presidente, Javier Milei, celebró este lunes la victoria de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en el Mundial 2026 y destacó la actuación de Lionel Messi, quien alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su entusiasmo por el resultado obtenido por el conjunto dirigido por Argentina y resaltó la marca alcanzada por el capitán albiceleste. “Vamos Argentina carajo. Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”, escribió.

El triunfo permitió a la Selección consolidar su buen arranque en el torneo y tuvo como gran figura a Messi, autor de los dos goles del encuentro. Con esta actuación, el rosarino alcanzó los 18 tantos en Mundiales y quedó como el máximo artillero histórico de la competencia, ampliando aún más su legado en el fútbol internacional.

La celebración también tuvo repercusión entre otros referentes del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó la vigencia del capitán argentino y señaló: “Dos partidos, seis goles, 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás. Vamos Argentina”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió una imagen luciendo la camiseta argentina y levantando dos dedos en alusión al doblete de Messi. En tono irónico, escribió “V para la victoria” y definió al delantero como “el mejor del mundo”. También se sumó a los festejos el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aprovechó la ocasión para responder a críticas recibidas antes del partido. El funcionario recordó que algunos usuarios lo habían acusado de traer mala suerte al futbolista tras publicar un mensaje de apoyo y respondió con ironía luego de la actuación estelar del capitán argentino.