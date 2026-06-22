La situación judicial del diputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía considerara falso el contrato que el legislador presentó para justificar el ingreso de US$200.000 a una de sus cuentas bancarias. La documentación había sido incorporada al expediente como respaldo del origen de los fondos, pero los investigadores detectaron inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad.

Según la investigación, el documento presentado por Espert no tendría sustento real y habría sido utilizado para intentar explicar el movimiento de dinero que quedó bajo análisis judicial. A partir de las irregularidades detectadas, la fiscalía avanzó con nuevas medidas y solicitó profundizar la pesquisa sobre el origen de los fondos y las circunstancias que rodearon la operación.

La causa se enmarca en una investigación por presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos y otros posibles delitos económicos. En ese contexto, los fiscales consideran necesario determinar si el contrato existió efectivamente o si fue confeccionado con posterioridad para justificar el ingreso de dinero al sistema financiero.

De acuerdo con la información que trascendió, las inconsistencias detectadas por los investigadores alcanzan aspectos formales y de contenido del documento, además de elementos vinculados a la operación económica que supuestamente le dio origen. Por ese motivo, la fiscalía impulsó nuevas diligencias para reconstruir la trazabilidad de los fondos.

En paralelo, la investigación busca establecer si existieron otros movimientos financieros relacionados con la misma operatoria y si participaron terceros en la elaboración o presentación de la documentación cuestionada. La evolución de estas medidas será clave para determinar la situación procesal del legislador.

Mientras tanto, el caso suma tensión política debido a la exposición pública de Espert y al impacto que la causa podría tener en el escenario nacional. La Justicia deberá ahora evaluar las pruebas reunidas y definir los próximos pasos en una investigación que continúa abierta.