El presidente Javier Milei fue recibido este sábado en Budapest por su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, en el marco de su visita oficial al país europeo. Más tarde, el mandatario argentino mantuvo un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán, uno de los principales referentes de la derecha en Europa.

Milei arribó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión con Sulyok se llevó a cabo en la residencia oficial, mientras que el posterior encuentro con Orbán tuvo lugar en el histórico monasterio Karmelita, sede del gobierno húngaro.

Reuniones oficiales y agenda en Budapest

Durante la jornada, el mandatario argentino avanzó en una agenda centrada en el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos con el gobierno húngaro. El encuentro con Orbán se da en un contexto de afinidad entre ambos líderes, quienes comparten posturas críticas hacia las agendas progresistas y promueven una visión conservadora en el plano internacional.

La visita también incluye la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde será uno de los oradores del cierre. Se trata de un foro internacional que reúne a dirigentes y referentes de la derecha global.

Cumbre conservadora

En ese marco, Orbán inauguró el evento con un discurso en el que elogió al presidente argentino y lo definió como “una estrella mundial de los valores occidentales”. El líder húngaro planteó que existe una “lucha por el alma del mundo occidental” y aseguró que el escenario global atraviesa un cambio político profundo.

Durante su intervención, también cuestionó lo que denominó “censura progresista” y apuntó contra la denominada “ideología de género”, al tiempo que destacó la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump en este proceso.

Orbán resaltó el rol de Argentina dentro de este esquema político internacional y consideró que el país se ha convertido en un “bastión de las fuerzas de derecha”. Además, mencionó a otros referentes de la región que, según su visión, forman parte de este mismo espacio ideológico.

Se espera que Milei cierre la cumbre con un discurso ante líderes y dirigentes del espacio conservador, consolidando así su proyección en el escenario político global.