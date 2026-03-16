El jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que el viaje de su esposa en la comitiva presidencial hacia Punta del Este no constituyó un delito, aunque reconoció que fue “un error” haber aceptado la invitación. En declaraciones televisivas, el funcionario del gobierno de Javier Milei también sugirió que el video que se viralizó sobre el episodio pudo haber sido filtrado desde dentro del propio Gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, afirmó, al referirse a las imágenes que mostraron la presencia de su esposa en el viaje.

Adorni explicó que la invitación a su pareja fue realizada desde Presidencia, y reconoció que no advirtió el impacto que generaría aceptar esa posibilidad. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, sostuvo.

No obstante, el jefe de Gabinete remarcó que el episodio no implicó gasto para el Estado, ya que los costos de las vacaciones familiares fueron afrontados con recursos propios. “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, señaló.

Durante la entrevista también calificó como “macabro” que el video haya sido difundido públicamente y sostuvo que las imágenes habrían sido guardadas durante semanas antes de su publicación. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, expresó.

Consultado sobre si la filtración podría estar vinculada a internas dentro del oficialismo, en particular entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, Adorni evitó confirmarlo, aunque insistió en que las imágenes provendrían del interior del área oficial del aeropuerto. El funcionario también hizo un mea culpa público por las palabras que utilizó inicialmente para explicar el episodio, cuando afirmó que se iba a “deslomar” para costear el viaje.

“Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”, reconoció.

En la misma entrevista, Adorni se refirió además al caso $Libra, aunque minimizó las últimas revelaciones que tomaron estado público durante el fin de semana. “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, concluyó.