El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto central por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y aprovechó el homenaje para reivindicar el rumbo de su Gobierno y volver a colocar a la libertad como eje de su discurso político.

La ceremonia se realizó en el monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Milei estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Antes de su discurso, el mandatario colocó una ofrenda floral frente al monumento.

Durante su intervención, Milei vinculó la figura de San Martín con los principios que, según sostuvo, orientan la gestión libertaria.

“No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a dónde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador”, afirmó el Presidente.

Milei destacó la figura del Libertador y recordó su papel en las campañas independentistas de América del Sur. También reivindicó como legado de San Martín la frase “Seamos libres que lo demás no importa nada”, que utilizó como referencia para defender su concepción política.

“La batalla por la libertad”

El Presidente sostuvo que la gesta sanmartiniana constituye una fuente de inspiración para su Gobierno y planteó que la Argentina todavía tiene un camino por recorrer para alcanzar el modelo de país que propone.

“Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo”, afirmó Milei, al señalar que la Argentina necesita “libertad, crecimiento, orden y prosperidad”.

En otro tramo de su discurso, advirtió que “la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos”, una definición que incorporó un fuerte contenido político a la ceremonia.

El mandatario también sostuvo que la Argentina todavía no es “el país más libre del mundo”, aunque aseguró que puede llegar a serlo y que su administración continuará avanzando en esa dirección.

El homenaje marcó además el regreso de Milei a una agenda pública de alto perfil después de varios días con menor exposición. La presencia de Jorge Macri y de buena parte del Gabinete acompañó una ceremonia que, además de recordar a San Martín, funcionó como una nueva oportunidad para el Presidente de defender públicamente los principales ejes de su gestión.