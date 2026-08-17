San Martín de los Andes y Villa Pehuenia mostraron en Neuquén todo lo que ofrece la temporada de nieve

Durante el último fin de semana se llevó a cabo en el Portal Patagonia Shopping de Neuquén capital un evento para mostrar el potencial de la región cordillerana de la Provincia en el marco del desarrollo de la temporada invernal.

San Martín de los Andes y Villa Pehuenia–Moquehue acercaron toda la magia de sus destinos con propuestas para descubrir la nieve, la gastronomía, la cultura y todo lo que se puede vivir en este invierno en la jurisdicción norpatagónica.

Los cerros Chapelco y Batea Mahuida también fueron parte de esta experiencia que invita a las personas a imaginar su próxima escapada.

En comunicación con Canal 24/7, Leandro Torres, del sector turístico de San Martín de los Andes, expresó: “Estamos mostrando lo que es la oferta de invierno para la localidad y alrededores, tenemos un stand sobre parques de nieve y centros de esquí y los lugares que se pueden visitar en esta temporada”.

Afirmó que “posicionarse en Neuquén tiene que ver con que gente del Valle visita San Martín de los Andes, gente que está de paso también y que por ahí no está decidida sobre qué lugar visitar. Además, la Capital es el punto para ver hacia qué lugar se puede transitar”.

“Hay navegaciones, paseos en vehículo, caminatas, se puede mechar nieve con otras cosas. San Martín de los Andes ofrece cosas más allá de la nieve”, comentó.

Por otro lado, sostuvo que la afluencia turística es de Santa Fe, Buenos Aires y turismo brasileño.

La directora de Turismo de Villa Pehuenia-Moquehue, Silvana Zavala expresó: “hemos trabajado mucho en los accesos, tuvimos la Fiesta de la Nieve y mucha visita de turistas, hubo una buena ocupación este fin de semana largo”.

“Hemos notado mucha gente de Santa Fe, además hemos tenido de Uruguay, Paraguay y Brasil”, comentó Zavala y manifestó que hubo mucha afluencia del Alto Valle, de Córdoba y Buenos Aires.





