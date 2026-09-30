Milei en IDEA: “En 2027 habrá que elegir entre un país grande o miserable”

Javier Milei aseguró este miércoles que en las elecciones de 2027 los argentinos tendrán que elegir entre “el modelo de la prosperidad” y “el modelo de la decadencia”, durante su participación por Zoom en el 62° Coloquio de IDEA. El Presidente se conectó desde París, donde desarrolla la agenda de la Argentina Week, mientras el encuentro empresario se realiza en Mar del Plata. IDEA confirmó que el 62° Coloquio se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Durante su exposición, Milei planteó la elección en términos contundentes: “Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable”. El mandatario vinculó esa definición con el rumbo económico que propone su administración y sostuvo que los próximos comicios serán una instancia para decidir entre distintos modelos de país.

El Presidente también afirmó que ya cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para observar los resultados de su programa económico. “Los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo”, sostuvo, y remarcó que su objetivo es continuar con el crecimiento de la economía.

Milei señaló además que su Gobierno está tomando “medidas muy concretas” para estimular la actividad económica, aunque sostuvo que también es necesario contemplar las variables políticas. En ese punto, cuestionó a sus adversarios y afirmó que enfrente tiene “un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, al tiempo que calificó a la oposición como “la máquina de impedir”.

Ante los empresarios, el mandatario sostuvo que si los argentinos eligen “vivir en un país próspero”, los próximos cuatro años serán, según su propia proyección, “los mejores cuatro años de la historia”. En cambio, afirmó que si el electorado opta por otro camino, “pagarán las consecuencias” de lo que definió como el rumbo seguido durante los últimos cien años.

El Presidente también habló de lo que haría si obtiene un nuevo mandato en 2027. En ese escenario, prometió “redoblar el ritmo de las reformas”, sostuvo que la inflación “se va a pulverizar” y anticipó que la economía crecerá a una velocidad mayor.

En relación con el horizonte de desarrollo, Milei afirmó que la Argentina podría converger en 35 o 40 años, aunque sostuvo que ese proceso requeriría un trabajo sistemático. También aseguró que existen posibilidades de acelerar ese plazo y atribuyó parte de las dificultades a quienes, según su caracterización, se oponen a las reformas impulsadas por su administración.

La intervención del Presidente se produjo en la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA, que reúne en Mar del Plata a empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos sectores para debatir sobre crecimiento, estabilidad, competitividad, educación y trabajo.