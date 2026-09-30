La oposición busca una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU que derogó la Ley de Tierras

La oposición en la Cámara de Diputados busca forzar una sesión especial para tratar el DNU 70/2023, luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto y que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que su bancada solicitará la convocatoria al recinto para avanzar con el rechazo del decreto. El planteo fue realizado durante el inicio del plenario de comisiones que comenzó a debatir un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con la cuestión Malvinas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de otros sectores de la oposición, entre ellos legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda, que analizan llevar el tema al recinto. Según trascendió, una de las posibilidades es intentar que la sesión especial se realice el 7 o el 14 de octubre.

El objetivo es rechazar el DNU 70/2023, que en su artículo 154 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Esa norma establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, entre ellas un límite del 15% para la titularidad extranjera y restricciones adicionales a nivel provincial y municipal.

La ofensiva legislativa se produce después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU.

El máximo tribunal fundamentó su decisión en una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para promover la acción colectiva y que no estaba configurado un caso judicial en los términos constitucionales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU ni resolvió sobre el fondo de la cuestión.

Como consecuencia del fallo, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el decreto, y el debate sobre las restricciones a la propiedad rural extranjera regresó al ámbito político y legislativo.

El antecedente parlamentario también será determinante. El DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca completó el tratamiento necesario para definir su situación. Ahora la oposición intenta retomar ese proceso a partir del capítulo referido a la Ley de Tierras.

Durante el debate en comisiones, además, el diputado Martín Lousteau, de Provincias Unidas, planteó la necesidad de que el Congreso vuelva a abordar el decreto tras la resolución de la Corte. La discusión se suma a una agenda parlamentaria que incluye otros proyectos impulsados por el oficialismo y la oposición en materia económica, institucional y de soberanía.

La posibilidad de que el DNU sea rechazado en Diputados dependerá de la capacidad de los distintos bloques para reunir una mayoría en el recinto. Mientras la oposición busca avanzar con una sesión especial, el oficialismo deberá definir su estrategia parlamentaria frente a un decreto que ya fue rechazado por el Senado y que ahora vuelve a quedar bajo discusión en la Cámara baja.