El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Javier Milei no realizará nuevos anuncios para el sector agropecuario durante el acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se llevará a cabo el próximo domingo. La definición llegó luego de una reunión con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y buscó desactivar las expectativas que se habían generado en torno a posibles medidas para el campo.

Al retirarse del encuentro, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "los anuncios ya se hicieron en su momento" y aclaró que "no hay que esperar ningún anuncio en particular" durante la visita del Presidente al predio ferial.

Caputo aprovechó además para defender la política económica del Gobierno hacia el sector agropecuario, al remarcar que la reducción de la presión tributaria tiene efectos inmediatos sobre la producción. En ese sentido, afirmó que cada baja de retenciones genera una rápida reacción de los productores.

El ministro también destacó el papel del agro como principal generador de divisas para la economía argentina. Según explicó, la administración nacional busca fortalecer a los sectores exportadores para consolidar el ingreso de dólares y garantizar "más estabilidad y previsibilidad" para las inversiones.

Las declaraciones llegan en la antesala del acto central de la Exposición Rural, que este año se desarrolla bajo el lema "El campo nos une" y permanecerá abierta hasta el domingo 26. La muestra reúne a más de 2.500 animales de más de 100 razas, además de productores, empresas, entidades rurales y representantes de distintos sectores vinculados a la agroindustria.

La relación entre el Gobierno y la dirigencia rural también sumó otro gesto este jueves. Nicolás Pino respaldó el proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que "no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero", al considerar que "no le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra".

Durante la apertura de la exposición, el presidente de la SRA destacó que el agro continúa siendo uno de los sectores más competitivos de la economía, aunque señaló que el crecimiento del país también dependerá del desarrollo de actividades como la industria, la minería, la energía, la construcción y la economía del conocimiento.

En representación del Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reafirmó el compromiso oficial de continuar reduciendo la carga tributaria sobre el sector y aseguró que el modelo económico se apoya en "menos impuestos, más producción y más libertad para trabajar". También recordó la reducción de derechos de exportación aplicada a distintos cultivos y la rebaja anunciada para el trigo y la cebada, además del esquema gradual previsto para la soja desde 2027.

Pese a esos avances, la Sociedad Rural mantiene su principal reclamo. Pino reiteró que el objetivo del sector sigue siendo la eliminación total de las retenciones y advirtió que todavía existen desafíos pendientes para mejorar la competitividad, especialmente en materia de infraestructura, cuyos costos siguen afectando la producción.