El presidente Javier Milei salió a respaldar a los funcionarios y allegados a su gestión que accedieron a créditos del Banco Nación y aseguró que no existieron irregularidades en la operatoria.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario argumentó que la situación debe analizarse desde una perspectiva moral y afirmó que los préstamos “no vulneraron” los valores que su Gobierno sostiene como política de Estado.

“Si un funcionario toma un crédito, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No”, planteó el jefe de Estado al explicar su postura sobre el tema.

En la misma línea, Milei insistió en que tampoco hubo afectación a la libertad individual: “¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Podés seguir expresándote, trabajando y viviendo normalmente”, remarcó.

Las declaraciones se dan en medio de la polémica generada tras conocerse que varios funcionarios y dirigentes oficialistas integraban una nómina de beneficiarios de créditos hipotecarios.

El caso derivó en la salida de Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba en el área de Capital Humano, luego de que la ministra Sandra Pettovello le solicitara la renuncia indeclinable. Además, entre los nombres difundidos figuran funcionarios como Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Federico Furiase, así como diputados vinculados a La Libertad Avanza.