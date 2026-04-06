La Coalición Cívica denunció tráfico de influencias por los créditos hipotecarios del Banco Nación

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Mónica Frade calificó como “depravado desde lo ético” que el Banco Nación haya otorgado millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas, y dijo que esto demuestra “que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”.



En este sentido, la legisladora presentó en la Justicia una denuncia para que se esclarezca si existió “tráfico de influencias” entre los que recibieron los créditos y quiénes los otorgaron, en declaraciones que brindó al medio Splendid AM 990.



La legisladora cargó además contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien anoche en una entrevista televisiva dijo que él animó a sus funcionarios a que tomen los créditos y definió a los préstamos hipotecarios como “la mayor justicia social”.



“El Presidente dice que la justicia social es un robo y él (por Caputo) habla de justicia social, la verdad es que son raros”, señaló aludiendo a los funcionarios del Gobierno.



En su denuncia penal, Frade solicita “que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron, y por supuesto las actas de directorio eh para saber cómo se aprobaron esos créditos”.



Como ejemplo, la parlamentaria mencionó a Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “un chico de 24 años con un cargo político”, que al momento de recibir el crédito por $357 millones percibía en el Congreso un sueldo mensual de dos millones.

