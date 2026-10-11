Milei le deseó una pronta recuperación al papa León XIV antes de su operación

El presidente Javier Milei expresó este domingo sus deseos de una pronta recuperación para el papa León XIV, quien será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió Milei en su cuenta de X.

El mensaje presidencial se conoció después de confirmarse que el Sumo Pontífice deberá ser operado por un nódulo pulmonar detectado en una fase muy inicial.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, agregó el mandatario.

La operación será antes de su viaje a la Argentina

La intervención adquiere especial relevancia para el país porque se realizará a menos de un mes de la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El viaje marcará una visita histórica del Pontífice al país y ya se encuentra en marcha el proceso de organización de las actividades y coberturas previstas para esas jornadas.

Por el momento, la información difundida sobre la intervención indica que el nódulo fue localizado en una etapa inicial. No se informó oficialmente que la agenda de la visita a la Argentina haya sufrido modificaciones.

A la espera de la operación y de la evolución posterior de León XIV, el viaje permanece previsto para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre.