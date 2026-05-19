El presidente, Javier Milei, rechazó este martes las versiones sobre una supuesta interna entre el titular de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, y aseguró que los mensajes difundidos en redes sociales “están prefabricados”. “Santiago es como un hermano para mí”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Neura, donde además respaldó el trabajo de Menem al frente de la Cámara baja. “Está haciendo una tarea enorme”, sostuvo.

Las declaraciones surgieron luego de que durante el fin de semana circularan publicaciones desde una cuenta de X presuntamente vinculada a Menem, en las que aparecían críticas dirigidas al Gobierno y especialmente al espacio político “Las Fuerzas del Cielo”, identificado con Caputo. “Acá lo que importan son los resultados. Yo hice promesas y las cumplí todas”, señaló Milei, al tiempo que insistió en que dentro del oficialismo existen diferencias de pensamiento pero no enfrentamientos internos.

El Presidente también aprovechó para cuestionar medidas impulsadas durante la gestión de Mauricio Macri. En ese sentido, criticó la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, al considerar que representaron “un avance sobre la propiedad privada”. Además, apuntó contra la política económica: “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado”. Y agregó: “Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal”.

En la misma línea, cuestionó decisiones vinculadas al Banco Central durante la administración de Cambiemos y recordó la salida de Federico Sturzenegger. “El gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central”, afirmó.

Horas antes, Milei también había hecho referencia a la gestión macrista durante una exposición en el MALBA ante empresarios, donde volvió a defender la derogación de la Ley de Alquileres y sostuvo que, tras la desregulación, “se duplicó la oferta y el precio del alquiler en términos reales bajó 30%”. Además, vinculó la Ley de Góndolas con políticas de control de precios impulsadas por el kirchnerismo y aseguró que ese tipo de medidas terminaron generando “escasez”.