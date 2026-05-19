La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno nacional y lanzó una nueva crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una visita a Rosario. “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, afirmó la titular del Senado al ser consultada por periodistas locales sobre la situación judicial del funcionario.

Villarruel llegó a Rosario para participar de una misa realizada en la Catedral local al cumplirse cinco años del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, excombatiente de Malvinas. La visita tuvo carácter privado, aunque la vicepresidenta mantuvo contacto con la prensa al finalizar la ceremonia religiosa.

Las declaraciones se produjeron en medio de la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y que mantiene tensión dentro del oficialismo. Durante el intercambio con periodistas, Villarruel también buscó diferenciarse del estilo discursivo del Gobierno nacional.

“No participo del Gobierno”, respondió ante preguntas sobre las internas dentro de La Libertad Avanza.

Además, sostuvo que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”, en referencia al clima político y a los cruces permanentes entre dirigentes oficialistas y opositores.

La frase sobre Adorni volvió a exponer públicamente las diferencias entre la vicepresidenta y sectores cercanos al presidente Javier Milei.