Javier Milei no viajará al inicio del Mundial y concentrará las próximas semanas en el envío de reformas al Congreso. "No va al Mundial", confirmaron en el Gobierno, donde la prioridad es ordenar la agenda legislativa en medio de las tensiones internas por el caso Adorni y las negociaciones con aliados parlamentarios.

El proyecto más avanzado es el super-RIGI, que Casa Rosada prevé enviar la semana próxima. El esquema amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y apunta a sectores sin desarrollo local a gran escala: baterías de litio, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños y medianos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, industria aeroespacial y fertilizantes.

El paquete también incluye cambios en los mercados de seguros, inmobiliario y capitales, que trabaja el ministerio de Federico Sturzenegger, con el objetivo de ampliar fuentes de financiamiento privado y reducir regulaciones. En paralelo, el Gobierno avanza en una reforma de organismos del Estado para reducir estructuras, ordenar funciones y sostener la meta fiscal. Esa discusión fue parte de la última reunión de gabinete, donde se repasaron retiros voluntarios, desvinculaciones con horizonte a fines de mayo y la revisión de organismos internacionales.

El cronograma legislativo tiene dos velocidades. Antes del Mundial, el Ejecutivo apuesta a avanzar con proyectos que considera más viables: Hojarasca, Zona Fría, Propiedad Privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La reforma electoral, en cambio, quedará para después del arranque del torneo porque todavía no tiene los votos para aprobar el texto original y deberá negociar cambios sobre las PASO.

En total, el Gobierno trabaja en diez proyectos adicionales que serán enviados al Congreso, un listado que el propio Adorni expuso en la mesa política del martes, donde se repasó la agenda parlamentaria en Diputados y Senado.

La decisión de quedarse en el país se lee en Balcarce 50 como una señal de concentración política: retomar la iniciativa con reformas económicas y de ajuste estatal mientras la mesa política intenta ordenar los votos y contener los frentes internos.