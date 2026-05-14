Javier Milei celebró este jueves el dato de la inflación de abril, que el INDEC midió en 2,6%, por debajo del 3,4% de marzo. "Retornando a la normalidad", escribió el Presidente, y agregó: "A pesar de los intentos golpistas de la política y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente".

El Presidente, Caputo y Adorni, desde las redes sociales

Milei compartió el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el 2,6% fue la inflación más baja en cinco meses y que la variación del nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado. La inflación núcleo, en tanto, resultó la más baja desde octubre. Caputo también subrayó que, excluyendo el año 2020 —fuertemente influido por la pandemia—, la suba fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. El ministro también destacó el comportamiento de las canastas: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,1%, su variación más baja desde agosto de 2025, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba del 2,5%.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coincidió con esa lectura: "La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo el período de cuarentena de 2020", afirmó.

El ministro de Defensa, Luis Petri, también salió a celebrar el dato: "Los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto. La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", sostuvo.

Desde La Libertad Avanza bonaerense acompañaron el mensaje: "Mientras las condiciones macroeconómicas y el equilibrio fiscal sigan brindando mayor estabilidad, ninguna operación que busque romper el proceso de normalización de la Argentina va a funcionar", indicaron.