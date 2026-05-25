El presidente, Javier Milei, encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada en medio de las tensiones internas que atraviesan a La Libertad Avanza. El encuentro se realizó luego de la participación oficial en el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo y tuvo como objetivo principal reordenar la agenda legislativa y bajar la tensión política dentro del oficialismo.

Según trascendió desde Balcarce 50, el Gobierno intentó mostrar una imagen de unidad tras los cruces públicos entre sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo y el entorno político de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La disputa interna se intensificó en los últimos días luego de versiones sobre cuentas anónimas en redes sociales y acusaciones cruzadas dentro del espacio libertario.

En paralelo, también creció la tensión entre Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de que la ex ministra reclamara públicamente que presentara su declaración jurada en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta.

El cónclave oficialista fue interpretado además como un nuevo respaldo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hacia Adorni. Antes de la reunión, los funcionarios participaron junto al Presidente del Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo Jorge García Cuerva pidió “basta de arengar la polarización”.

En el Gobierno buscan recuperar la iniciativa política luego de varias semanas atravesadas por disputas internas y cuestionamientos públicos entre funcionarios y aliados. La reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y contó con la presencia de ministros y principales funcionarios del Ejecutivo nacional.