La mesa política del Gobierno nacional se reunirá este lunes en la Casa Rosada con el objetivo de retomar la iniciativa política y avanzar en la agenda legislativa oficialista. El encuentro se dará en un contexto marcado por tensiones internas y cuestionamientos que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscará reordenar prioridades dentro del Ejecutivo.

Participarán de la reunión Karina Milei; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; Lule Menem; la senadora Patricia Bullrich; el secretario Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el propio Adorni.

Durante la reunión, los funcionarios analizarán la agenda política de la semana, con especial énfasis en el plano legislativo, luego del anuncio de un paquete de 10 proyectos de reforma que serán enviados al Congreso de la Nación Argentina.

El Ejecutivo busca avanzar con modificaciones estructurales, que incluyen cambios en el Código Penal, el sistema tributario y normativas vinculadas a la protección ambiental, como la Ley de Glaciares y áreas forestales.