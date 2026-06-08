El calendario nacional de junio tendrá una modificación que permitirá a millones de argentinos disfrutar de una semana laboral de apenas cuatro días. El cambio se debe al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que este año se trasladará al lunes 15 de junio, conformando un fin de semana largo de tres días.

La conmemoración recuerda al prócer salteño fallecido el 17 de junio de 1821, una de las figuras clave de la lucha por la independencia argentina. Debido a que se trata de un feriado trasladable, la legislación vigente permite mover la fecha para favorecer los fines de semana largos y la actividad turística.

La medida alcanzará a trabajadores de la administración pública, establecimientos educativos, entidades bancarias y gran parte del sector privado, aunque algunos rubros esenciales continuarán funcionando con normalidad.

Cómo queda el fin de semana largo de junio

El descanso se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio, permitiendo tres jornadas consecutivas sin actividad para buena parte de la población.

De esta manera, quienes trabajen de lunes a viernes tendrán una semana reducida a cuatro días hábiles, retomando sus actividades el martes 16 de junio.

Quiénes podrán disfrutar de la semana corta

El feriado nacional alcanzará a:

Trabajadores de organismos públicos.

Empleados bancarios.

Docentes y estudiantes.

Gran parte de los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, habrá actividades que seguirán operativas debido a su carácter esencial o por necesidades de servicio. Entre ellas se encuentran:

Personal de Salud.

Fuerzas de seguridad.

Servicios de transporte.

Gastronomía.

Hotelería.

Medios de comunicación.

Otros sectores que mantienen guardias o funcionamiento permanente.

El rol histórico de Martín Miguel de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue uno de los protagonistas más importantes del proceso independentista argentino.

Nacido en Salta, lideró la resistencia contra las invasiones realistas en el norte del país y desarrolló la denominada Guerra Gaucha, una estrategia militar basada en la movilidad de tropas locales que resultó clave para frenar el avance español.

Su accionar permitió proteger las fronteras del territorio y respaldar las campañas libertadoras impulsadas por el General José de San Martín, contribuyendo al proceso de emancipación sudamericano.

Qué establece la ley para quienes trabajen el feriado

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que deban prestar servicios durante un feriado nacional tienen derecho a percibir una remuneración especial.

En estos casos corresponde el pago de la jornada con un valor equivalente al doble de una jornada habitual, uno de los puntos que suelen generar consultas tanto entre trabajadores como empleadores.

El impacto económico de los fines de semana largos

La política de traslado de determinados feriados busca incentivar el turismo interno y el movimiento económico asociado al ocio y los viajes.

Según distintas estadísticas de temporadas anteriores, los fines de semana largos suelen generar un incremento en la ocupación hotelera, el consumo gastronómico y la circulación de visitantes en destinos turísticos de todo el país.

Por ese motivo, los calendarios oficiales contemplan la posibilidad de reubicar ciertas fechas patrias cuando coinciden con días laborables.

Qué otros feriados quedan en junio

Después del feriado de Güemes llegará otra fecha importante del calendario argentino: el 20 de junio, Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

En 2026, ese feriado será inamovible y caerá sábado.