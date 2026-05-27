En lo que queda del año Argentina cuenta aún con un calendario con múltiples feriados, que permitirán a la población planificar descansos y actividades.

Los feriados en Argentina suelen provocar el cierre de oficinas públicas, bancos, escuelas y muchas empresas, o bien horarios especiales de atención. Además, algunos días festivos se trasladan para generar fines de semana largos, mientras que otros se combinan con días no laborables de carácter turístico, creando períodos ideales para viajes y descanso.

Argentina aún cuenta con varios feriados que permiten planificar descansos y viajes.

Para facilitar la organización personal y laboral, aquí les dejamos lo que queda del año para agendar.

Fines de semana largos destacados

Del 13 al 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (lunes 15).

Del 15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12).

Del 21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (lunes 23).

Del 25 al 27 de diciembre: Navidad (viernes 25).

Los feriados generan cierres y fines de semana largos ideales para el turismo nacional.

El Día de la Independencia, se celebrará el jueves 9 de julio y es una de las fechas más importantes del país, con eventos y actividades cívicas a lo largo del territorio.

Este calendario es una herramienta útil para quienes desean planificar con anticipación sus vacaciones, viajes o actividades personales y laborales, aprovechando al máximo los días festivos y fines de semana largos que restan de este año 2026.