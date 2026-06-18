La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar infracciones de tránsito en todo el país. La medida fue publicada mediante la Disposición 167/2026 y apunta a mejorar la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones, facilitando el intercambio de antecedentes y la aplicación homogénea del sistema de puntos.

Aunque el scoring ya se encontraba vigente, la principal novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá que provincias y municipios utilicen una misma identificación administrativa para registrar las faltas de tránsito.

Desde la ANSV aclararon que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones existentes, sino que organiza y estandariza el registro de las infracciones contempladas en la normativa nacional. De esta manera, conductas como conducir con alcoholemia positiva, utilizar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán identificadas bajo un mismo código en todas las jurisdicciones adheridas al sistema.

Las infracciones alcanzadas

Entre las faltas más frecuentes contempladas por el nuevo esquema figuran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No utilizar cinturón de seguridad.

Usar teléfonos celulares o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro vigente.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

También se incluyen infracciones vinculadas a la documentación del vehículo, elementos de seguridad obligatorios, prioridades de paso y distintas faltas de estacionamiento.

Cuánto pueden costar las multas

Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), cuyo valor suele estar vinculado al precio de un litro de nafta premium. Tomando como referencia un valor de 2.249 pesos por UF, las multas estimadas oscilan entre:

No usar cinturón de seguridad: entre 224.900 y 674.700 pesos.

Circular sin RTO: entre 224.900 y 674.700 pesos.

entre 224.900 y 674.700 pesos. No respetar un semáforo: entre 224.900 y 674.700 pesos.

entre 224.900 y 674.700 pesos. Usar el celular al volante: entre 337.350 y 1.124.500 pesos.

entre 337.350 y 1.124.500 pesos. Exceso de velocidad: entre 337.350 y 2.249.000 pesos.

entre 337.350 y 2.249.000 pesos. Alcoholemia positiva: entre 449.800 y 2.249.000 pesos.

entre 449.800 y 2.249.000 pesos. Circular a contramano: entre 449.800 y 2.249.000 pesos.

entre 449.800 y 2.249.000 pesos. Negarse al control de alcoholemia: entre 674.700 y 2.249.000 pesos.

entre 674.700 y 2.249.000 pesos. Conducir inhabilitado: entre 674.700 y 2.249.000 pesos.

entre 674.700 y 2.249.000 pesos. Participar en picadas ilegales: entre 674.700 y 2.249.000 pesos.

Las sanciones más altas

La normativa reserva las penalidades más severas para infracciones consideradas de alto riesgo para la seguridad vial. Entre ellas aparecen la liberación de vehículos sin condiciones mínimas de seguridad, la alteración de sistemas de control, el exceso de carga sin autorización y determinadas irregularidades en servicios de transporte. En estos casos, las multas pueden alcanzar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que representa montos estimados de entre 11,2 y 44,9 millones de pesos, según el valor de referencia utilizado.

Cuándo entra en vigencia

El nuevo esquema comenzará a aplicarse desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, el Gobierno nacional busca consolidar un sistema de scoring más uniforme entre las distintas jurisdicciones, mejorar el intercambio de información sobre antecedentes de tránsito y fortalecer los mecanismos de control vial en todo el país.