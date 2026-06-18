La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto que habilita el financiamiento para la construcción de la línea F de subte, una obra que demandará una inversión estimada en US$1350 millones y que será la primera ampliación de la red porteña en 25 años. La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad recibió 56 votos a favor y uno en contra, lo que autoriza al Ejecutivo a obtener financiamiento a través de organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.

Durante el debate, el legislador oficialista Waldo Wolff defendió la propuesta y aseguró que se trata de una obra pensada para el largo plazo. “No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras”, afirmó. Además, recordó que la ejecución demandará más de seis años.

La futura línea F tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones, conectando el sur y el norte de la Ciudad. El recorrido incluirá las paradas Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que permitirá combinar con todas las líneas actuales de subte, excepto la Premetro, además de enlazar con los ferrocarriles Roca y San Martín.

Desde la oposición acompañaron la iniciativa, aunque plantearon reparos sobre el volumen del endeudamiento. La legisladora Claudia Neira, de Fuerza por Buenos Aires, señaló que la deuda prevista representa el 77% del endeudamiento total de la Ciudad y advirtió que el cálculo no contempla la compra de vagones, cuyo costo podría sumar entre US$200 y US$300 millones. Las obras comenzarán en enero de 2027, según el cronograma previsto por el Ejecutivo porteño.

Durante la misma sesión, la Legislatura sancionó la denominada Ley Antitrapitos, destinada a endurecer las sanciones para quienes cobren de manera informal por estacionar vehículos o realicen actividades no autorizadas vinculadas al cuidado de autos y limpieza de parabrisas. La iniciativa fue aprobada con 36 votos afirmativos y 18 negativos.

Además, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto impulsado por Fuerza por Buenos Aires para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La propuesta contempla líneas de crédito especiales a través del Banco Ciudad, con tasas subsidiadas y plazos de hasta 36 meses, destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas de personas y familias que acrediten dificultades económicas. El programa alcanzará a trabajadores, monotributistas y jubilados que cumplan determinados requisitos de ingresos y residencia en la Ciudad.