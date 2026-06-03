Qué dijo Patricia Bullrich después de poner su renuncia a disposición de Javier Milei

La senadora nacional Patricia Bullrich buscó bajar la tensión política dentro de La Libertad Avanza y aseguró que no existe riesgo de fractura en el oficialismo, luego de haber puesto su renuncia a disposición del presidente Javier Milei en medio de una diferencia vinculada a una designación judicial.

La controversia surgió después de que Bullrich manifestara públicamente que no acompañaría la decisión del Gobierno de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal cuyo nombramiento había sido impulsado previamente por el propio Ejecutivo.

Según trascendió, la legisladora mantuvo una conversación privada con Milei para comunicarle su posición y, durante ese intercambio, le ofreció dejar la conducción del bloque oficialista en el Senado. El Presidente rechazó la propuesta y le ratificó su respaldo político.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre una posible interna dentro del oficialismo. Sin embargo, Bullrich buscó despejar esas versiones y afirmó que se trató de una diferencia puntual relacionada con un tema específico y no de un quiebre político.

La senadora remarcó que continúa respaldando el proyecto político encabezado por Milei y señaló que mantiene su compromiso con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Al mismo tiempo, defendió su decisión de expresar una postura propia frente al caso de Michelli.

El episodio volvió a poner en evidencia algunas tensiones que se registran dentro del oficialismo desde hace varios meses. Bullrich ya había tomado distancia de determinadas decisiones del Ejecutivo, entre ellas algunas vinculadas a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros debates internos del espacio.

Pese a ello, desde distintos sectores libertarios buscaron transmitir un mensaje de unidad y minimizar el impacto político del episodio. La negativa de Milei a aceptar la renuncia fue interpretada como una señal de respaldo hacia una de las dirigentes con mayor peso dentro del armado oficialista.

Mientras tanto, el Senado se prepara para discutir una serie de pliegos judiciales y otros proyectos impulsados por el Gobierno, en un contexto donde la cohesión del bloque oficialista resulta clave para sostener la agenda legislativa de los próximos meses.