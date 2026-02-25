Un hombre de 37 años fue detenido por la Policía Federal acusado de haber difundido amenazas contra la senadora nacional Patricia Bullrich a través de redes sociales, en una investigación que se seguía desde mayo de 2025.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso publicaba imágenes y videos con contenido violento dirigidos a la exministra de Seguridad. En una de las publicaciones, aparecía el rostro de la legisladora acompañado de consignas de odio y llamados explícitos a la violencia.

Tras reunir pruebas digitales, los investigadores avanzaron con un allanamiento en el domicilio del acusado, donde secuestraron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, cascos de uso militar y máscaras antigas. También incautaron municiones, cuchillos de gran tamaño, teléfonos celulares, notebooks y otros dispositivos tecnológicos que ahora serán peritados.

Según detalló el Ministerio de Justicia de la Nación, en el procedimiento se hallaron además elementos que podrían utilizarse para la fabricación de artefactos incendiarios, como botellas de vidrio y sogas, junto con banderas y pines con consignas políticas y amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales.

El material secuestrado y el detenido quedaron a disposición del magistrado interviniente, que lo investiga por el delito de amenazas e intimidación pública. La causa continúa bajo análisis para determinar si existieron más implicados o conexiones con otros hechos similares.